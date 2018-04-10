Верховный Суд Украины 4 апреля в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел образцовое дело по иску к управлению Пенсионного фонда о признании противоправным отказа территориального органа ПФУ осуществить после 1 мая 2016 года (дата вступления в силу Закона №О государственной службе№ № 899-VIII) назначение пенсии государственного служащего по инвалидности в размере 60% от заработка, передает Юрлига.

По мнению истицы, ответчик в нарушение ст. 37 Закона "О государственной службе" № 3723-XII и ст. 26 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" незаконно отказал ей в назначении пенсии государственного служащего, ссылаясь на тот факт, что она не достигла пенсионного возраста, определенного Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В то же время истица считает, что пенсия госслужащего ей положена в силу п. 10 Заключительных и переходных положений Закона № 899-VIII.

В своем постановлении Верховный Суд пришел к следующим выводам:

После 1 мая 2016 года не предусмотрено особого порядка назначения пенсий по инвалидности для лиц, имеющих стаж государственной службы (как это было установлено ч. 6 ст. 37 Закона № 3723-XII).

Таким образом, лица, которым установлена инвалидность, сохраняют право на получение пенсии госслужащего в порядке и размерах, установленных Законом № 3723-XII, только в случае, если они по состоянию на 1 мая 2016 года одновременно имели:

стаж государственной службы, определенный п. 10, 12 Заключительных и переходных положений Закона № 899-VIII;

возраст и страховой стаж, предусмотренные ч. 1 ст. 37 Закона № 3723-XII.

В остальных случаях, лица из числа госслужащих, которым установлена инвалидность, не имеют права на получение пенсии в размерах, предусмотренных ч. 1 ст. 37 Закона № 3723-XII, но имеют право на назначение пенсии по инвалидности по правилам Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Данное постановление ВС может быть обжаловано в апелляционном порядке в Большую Палату Верховного Суда на протяжении 30 дней с момента вынесения.

Признаками типовых дел для данной категории споров установлены:

1) истцом является лицо, занимающее либо занимавшее должность госслужащего, которому установлена инвалидность;

2) ответчиком выступает территориальный орган ПФУ;

3) предметом спора служит требование обязать ответчика назначит пенсию по инвалидности госслужащего согласно ст. 37 Закона № 3723-XII.

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