Глава компании SpaceX Илон Маск показал, как выглядит основная часть корпуса нового межпланетного космического корабля BFR.

Фото многоцелевой ракеты опубликовали в Instagram.

Рядом с BFR также для сравнения размера поместили автомобиль Tesla.

Ранее сообщалось, что Маск на Международном астронавтическом конгрессе в Австралии рассказал о проекте новой транспортной системы, с помощью которой будет станет возможной доставка людей на Марс для его колонизации.

На презентации Маск представил проект новой ракеты, пока носящей кодовое название BFR. Длина новой ракеты составит 109 м, на ней будет установлен 31 двигатель.

Фото: instagram.com/elonmusk

Как сообщала "Страна", Маск боится, что искусственный интеллект станет бессмертным диктатором. В документальном фильме говорится о различном применении искусственного интеллекта в нашей жизни, в том числе, его использование в автономном оружии.

Отметим, что Илон Маск переехал ночевать на работу на время создания Tesla Model 3.