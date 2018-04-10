Сегодня, 10 апреля курс гривны на межбанковском валютном рынке укрепился на 4,5 копейки до 25,955 грн/$1 с 26 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,94-25,97 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 10 апреля аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 25,9755 грн/$1 с 26,027 грн/$1. Торговый оборот составил $354,96 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $458,46 млн.

На 11 апреля Нацбанк укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 5 копеек до уровня 25,975527 грн/$1 по сравнению с 26,026968 грн/$1 на 10 апреля.

Ранее "Страна" сообщала, что курс НБУ на 10 апреля - доллар и евро подешевели после Пасхи.

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