Около 17 00 вторника, 10 апреля возле села Чернышовка в Шишацком районе Полтавской области рухнул вертолет. Пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Полтавской области.

На место аварии прибыли наряды полиции, медики и спасатели.

Установлено, что на борту вертолета Ми-2, принадлежащий частной фирме, находились двое пилотов. В результате падения они не пострадали.

По предварительной информации, вертолет совершал авиахимические работы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Фото: pl.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", во Франции разбился военный вертолет, его экипаж не выжил. Авария произошла около 10 утра по местному времени вблизи аэродрома Артиг-де-Люссак.

Также мы писали, что вертолет Ми-2 разбился на Ставрополье в России, летчика спасли колхозники.