Украинский представитель на "Евровидении-2018" MELOVIN, который уже отправился в Португалию, по версии букмекеров займет третье место в первом полуфинале.

Так, лидерами первого полуфинала "Евровидения 2018", который состоится 8 мая, являются исполнители из Израиля, Чехии и Эстонии.

Это следует из котировок букмекеров, опубликованных на странице "Евровидение Украина" в Facebook.

Фото: facebook.com/eurovision.evrobachennya

Шансы фаворитки первого полуфинала Нетти Барзилай из Израиля шесть букмекерских контор оценивают с коэффициентом 1,02-1,05.

Победу представителей Чехии и Эстонии оценивают в 1,06-1,12.

В первую десятку исполнителей также попали исполнители из Болгарии, Греции, Бельгии, Кипра, Австрии, Армении и Азербайджана.

Отметим, что оценка букмекеров может измениться после репетиций.

Как сообщалось ранее, украинец Melovin выступит последним на Евровидении в Лиссабоне.