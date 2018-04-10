10 апреля на улице Ереванской в Соломенском районе Киева пассажир троллейбуса подрался с женщиной - кондуктором, которая вела себя агрессивно. Об этом рассказал участник инцидента Александр Краффт в сообществе "Los Solomas/Соломенский район" сети Facebook.

"Кошмар в тролейбусе! Спешил и нужно было подъехать пару остановок, захожу в 14:00 на Ереванской в троллейбус №17 (бортовые номера 3368) ищу минуту кондуктора, нет и нет, обнаруживаю данного персонажа в наушниках, кушающее яблоко, да ещё и пьяное, кричу где кондуктор, тишина, второй раз, третий раз, из наушников пьяного персонажа музыка играет так, что пол-троллейбуса слышит, потом понимаю что это и есть кондуктор, никаких опознавательных знаков вообще нет, человек просто не реагирует на окружающих, люди ходят себе, спрашивают, где кондуктор, ищут как оплатить, а она ноль на массу, ребята, я такого ещё не видел", - возмутился он.

По словам Краффта, после того, как он помахал рукой, дабы привлечь внимание кондуктора, женщина вскочила и начала на него орать и выгонять из троллейбуса. "Пытаться схватить меня за шкирки, сорри, я вообще джентльмен, но у меня сработала какая то защитная реакция, после чего ей прилетела левая пощечина и мое разъяснение, как должен вести себя кондуктор и как он должен быть одет (в спецформу), а также, какие обязанности на него возложены", - рассказал пассажир, добавив, что данное поведение сотрудника "Киевпасстранса" недопустимо.

Мужчина отметил, что во время инцидента часть пассажиров стала на сторону кондуктора, однако он обратил их внимание на то, что женщина в рабочее время находилась в состоянии алкогольного опьянения, к тому же полуголая.

Фото: facebook.com/groups/lossolomas

Как сообщала "Страна", ранее сообщалось, что водителей трамваев и троллейбусов обяжут носить форму, а кондукторов научат вежливости.

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