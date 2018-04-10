Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за март составила 150 322 гривны.

Об этом говорится в ответе НАБУ, пишут "Украинские новости".

Должностной оклад Сытника составил 60 411 гривен, доплата за выслугу лет - 18 123 гривны, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 6 041 гривну, командировочные - 65 289 гривен.

После удержания налогов и сборов Сытник получил 121 тыс. гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что глава НАБУ Сытник задекларировал за 2017 год зарплату в 1,6 млн. гривен, а его жена - участок в Севастополе.

Также мы писали, что стало известно сколько получили за сентябрь борцы с коррупцией Корчак и Сытник.