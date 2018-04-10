Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не включили в список гостей на свадьбу принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

Об этом во вторник сообщило Reuters со ссылкой на источник в британском правительстве.

Представитель принца Гарри подтвердил, что жених и невеста приняли решение воздержаться от приглашения британских и иностранных политических лидеров. "С правительством Ее Величества проведены консультации по этому решению, которое принял королевский двор", - сказал он.

Церемония венчания пары пройдет 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Обряд совершит духовный глава Церкви Англии (формальной главой является королева) архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Служба начнется в полдень по британскому времени, на ней будет присутствовать вся королевская семья во главе с монархом, родители Меган Томас Маркл и Дория Рэгленд, а также приглашенные гости.

Ранее "Страна" сообщала, что парфюмеры создали унисекс-аромат для королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

Также "Лучше пожертвуйте на благотворительность". Принц Гарри и Меган Маркл отказались от всех свадебных подарков.