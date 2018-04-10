В селе Покровское вблизи Мариуполя депутат сельсовета избил и связал цепью своего наемного работника. По словам местных, депутат издевался над 32-летним мужчиной, передает канал "TV7 Мариуполь".

За помощью в Мангушское отделения полиции обратилась девушка, которая услышала крики о помощи из гаража.

По данным СМИ, потерпевший Илья был работником СТО, владельцем которой является депутат Иван Комаров. По его словам, гнев хозяина был вызван отказом красить очередную машину.

"По ногам очень больно надавали… Он меня затащил, связал мне руки за спиной, сделал мне кляп... Я когда очнулся, он мне привязывал ноги, чтобы я не мог двигаться", – говорит Илья.

Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Видео: Youtube.com/Телеканал ТV7 Мариуполь

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