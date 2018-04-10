В сети появилось шуточное письмо от владельца Telegram Павла Дурова, в котором он передает ФСБ России "ключи шифрования" мессенджера.

В письме, опубликованном руководителем международной группы "Агора" Павлом Чиковым, чьи юристы представляют интересы мессенджера, Дуров направляет главе ФСБ Александру Бортникову два металлических ключа.

"Исполняя требования Федерального закона от 6 июля 2016 года "О противодействии тероризму" и отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности, а также ФЗ "Об информации", направляю вам ключи (2 штуки) от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями", - говорится в письме.

Фото: t.me/pchikov

Чуть позднее Чиков признался, что письмо - это фейк. "Мопед (то есть картинка) не наш, неизвестному автору поклон. Кто-то уже должен был такое сделать", - написал Чиков.

6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram. Причиной подачи иска послужило то, что Telegram не исполнил требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

20 марта Верховный суд отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете ведомству информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых сообщений пользователей.

Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости в течение 15 дней предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений. В случае отказа ведомство грозило заблокировать к доступ к Telegram. Этот срок истек 4 апреля.

2 апреля руководитель международной правозащитной группы "Агора", которая представляет мессенджер в судах, Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале, что представители мессенджера уведомили Роскомнадзор о невозможности выполнить требования ФСБ.

Ранее "Страна" сообщала, что Павел Дуров ответил на угрозы российских властей блокировать Telegram.

Также Дуров заявил, что не продаст Telegram даже за $20 миллиардов.