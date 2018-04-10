В известной группе "ВИА Гра", которую недавно оставила Миша Романова, официально появилась новая участница.

Так, несколько часов назад продюсер группы Константин Меладзе на своей странице в Instagram представил новую солистку группы - ею стала 26-летняя студентка Ленинградского колледжа культуры и искусств - Ольга Меганская.

"Поздравляем Ольгу с попаданием в замечательную команду Meladze Music", - подписал фото девушки продюсер.

Ольга родилась в Ярославле и с раннего детства занималась музыкой. Окончив музыкальную школу, девушка решила попробовать себя на другом поприще и закончила вуз по специальности "преподаватель истории и английского языка".

Фото: instagram.com

Ранее сообщалось, что экс-солистка "ВиаГры" родила третьего ребенка.

34-летняя певица Анна Седокова стала мамой в третий раз, родив сына в элитной клинике в Лос-Анджелесе.

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