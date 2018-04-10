Правительство Украины может уполномочить Красный Крест заниматься выплатами пенсий на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, если будет обеспечен соответствующий контроль со стороны организации. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский в интервью, опубликованном в понедельник на сайте издания Deutsche Welle.

"Если Красный Крест возьмет обязательства выплачивать на временно оккупированной территории пенсии и будет видеть, кому платить, то украинское правительство, я думаю, не будет против", - сказал он.

Жебривский подчеркнул, что важно обеспечить механизм идентификации тех, кто получает пенсии, однако до настоящего времени этого не удавалось достичь.

По информации Жебривского, количество зарегистрированных пенсионеров, проживающих на неподконтрольных территориях, составляет более 3 млн человек.

Как сообщала "Страна", в ООН призвали Украину улучшить доступ жителей Донбасса к пенсиям.

Мы писали, что пенсионный фонд открыл три пункта на линии разграничения на Донбассе.

Ранее в комитете Рады поддержали законопроект о выплатах пенсий жителям Донбасса.