Российский рынок акций активно восстанавливается во вторник днем после сильного падения накануне, поддержку рублевым ценам акций оказывает дешевеющий рубль, индекс МосБиржи отыграл уже почти половину падения понедельника, прибавив 4,2%, передает российский "Интерфакс"

К 16:40 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2178,1 пункта (+4,17%), индекс РТС - 1085,94 пункта (-0,83%).

Лидерами роста выступают акции "Мечела" (+11,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+7,5%), "Северстали" (+7,5%), "ЛУКОЙЛа" (+7,2%), "Норникеля" (+6,4%), "Татнефти" (+6,3%), "Распадской" (+5%), "Мобильных ТелеСистем" (+4,4%), "Газпрома" (+4,2%), "НОВАТЭКа" (+4%), "РусАла" (+3,9%), "РусГидро" (+3,6%), "Яндекса" (+3,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+3,4%), "Роснефти" (+3,3%), "Сургутнефтегаза" (+3,2%), Сбербанка России (+3,1%), ПАО "Полюс" (+2,3%), "Магнита" (+2,2%), "Газпром нефти" (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,6%), АФК "Система" (+1,1%), En+ (+1%), "Интер РАО" (+0,9%), ВТБ (+0,8%), "Россетей" (+0,7%), "Мосбиржи" (-0,7%).

Вместе с тем снижаются в цене акции "М.Видео" (-4,7%), "Мегафона" (-4,1%), "ФСК ЕЭС" (-0,3%), "Башнефти" (-0,1%).

Как отмечают эксперты, основной негатив в виде антироссийских санкций США, а также обострения ситуации в Сирии во вторник в основном отыгрывается на валютном рынке, где наблюдается существенное обесценение нацвалюты против доллара и евро.

Ранее "Страна"писала, как повлияют на политику России санкции и обвал рынков.

Стало известно, что богатейшие люди России за день из-за санкции потеряли на бирже $12 миллиардов.

Также Порошенко заявил, что Украина введет санкции против российских олигархов.