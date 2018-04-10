С апреля в Украине пенсии подняли только двум категориям украинцев - бывшим военнослужащим и работающим пенсионерам.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Николай Шамбор, сообщает "Сегодня".

В среднем пенсия должна вырасти на 1,5 тысячи гривен, говорят в Минсоцполитики.

Новые пенсии, начиная с января получили те, кому успели пересчитать выплаты. Всем, кому Пенсионный фонд не успеет пересчитать размер выплат, те получат пенсию без изменений. Изменения можно будет увидеть в следующем месяце.

Также чиновник сказал, что обращаться в Пенсионный фонд с заявлениями, как это делалось ранее не нужно. Пенсии пересчитываются автоматически.

Для бывших военнослужащих данная работа проводится в несколько этапов. За два последующих года пенсии вырастут в два раза. С 1 января пенсии повысят на 1500 грн в месяц, с 1 января 2019 года выплаты будут увеличены на 750 грн, а с января 2020 года получат еще 750 грн. На сегодняшний день пенсия бывшего военного составляет 2898,14 грн.

"Лицам, уволенным с военной службы, кроме уволенных из органов внутренних дел, выплату будут осуществлять в три этапа. С 1 января 2018 года – на 50% сумма повышения, с января 2019 года – на 75%, с 1 января 2020 года – на 100%", – рассказал представитель Пенсионного фонда Павел Павелко.

Также автоматический перерасчет выплат коснется и работающих пенсионеров. Шамбор пояснил, что программное обеспечение автоматически учитывает уплаченный единый социальный взнос из начисленной базы и осуществляет расчеты. Пенсионер автоматически получает соизмеримые выплаты. Обязательным условием для такого перерасчета является официальное трудоустройство и уплата единого социального взноса. Правда, рассчитывать на доплату могут только те, кто отработал не менее 24 месяца после выхода на пенсию.

Для увеличения пенсионных выплат для военнослужащих в бюджете предусмотрены 7,8 млрд грн. Пересмотр пенсий коснется представителей 12 силовых ведомств страны.

Ранее "Страна" сообщала, что Гройсман рассказал, какие доплаты к пенсиям получат военные в апреле.

Также когда Пенсионный фонд начнет выплачивать пересчитанные пенсии военнослужащим.