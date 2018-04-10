Вашингтон требует срочного заседания Совета Безопасности ООН для утверждения резолюции об ударе по Сирии.

Об этом сообщает The Washington Post.

Дипломаты Совета Безопасности США заявляют, что США призвали провести голосование по резолюции, которая будет осуждать продолжающееся использование химического оружия в Сирии и подразумевать создание нового органа для определения ответственности за химические атаки.

Дипломаты, выступая на условиях анонимности перед объявлением, заявили, что США попросили провести голосование в 3 часа ночи вторника (22:00 по Киеву).

Ранее США пригрозили применить силу против "режима Асада" на заседании Совбеза ООН.

Напомним, президент США Дональд Трамп отменил свою поездку в Перу, чтобы обдумать ответ на химатаку в Сирии.

Как сообщалось, после химатаки в Сирии, от которой погибли 74 человека, 9 стран требуют созвать экстренное заседание Совбеза ООН.

С инициативой собрания выступили три постоянных члена Совбеза - Великобритания, Франция и США, а также Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар.

Вечером 9 апреля Совбез ООН экстренно собрался по поводу химической атаки в Сирии.