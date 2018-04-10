Капитана крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко отпустили из следственного изолятора в Херсоне, он должен явиться на допрос в управление СБУ.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам пресс-секретаря прокуратуры Крыма (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины) Татьяны Тихончик, ранее Херсонский городской суд арестовал капитана на два месяца с правом внести залог.

Стоит напомнить, что херсонский городской суд в пятницу, 6 апреля, избрал Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в размере 35 тысяч рублей.

Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокаты внесли обозначенный судом залог, получив все подтверждающие документы о зачислении денег.

"Как мне только что сообщили, он вышел", - сообщила Тихончик.

По ее словам, капитан должен явиться на допрос в управление СБ Украины для проведения следственных действий.

Как сообщала "Страна", украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России.

Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа.

Напомним, управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").