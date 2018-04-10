В Киеве правоохранители, спасатели и специальные службы продолжают поиски студентки Мукаддас Насирлаевой в акватории реки Днепр.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

"Общая площадь обследования 45000 кв.м. Водолазами обследовано более 4000 кв.м", - говориться в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, 18-летняя студентка Национального медицинского университета имени Богомольца Мукаддас Насырлаева прыгнула с моста Патона 30 января.

Глава диаспоры туркменского народа Ровшанбек Розметов рассказал трагедии:

"В 17:00 Мукаддас зашла в метро на станцию "Политехнический институт". Она вышла на станции "Днепр". Оттуда пешком дошла до моста Патона и прыгнула в реку. Нам хотелось бы верить, что Мукаддас жива, но, к сожалению, камеры видеонаблюдения засняли момент, как она прыгнула", – рассказал Ровшанбек Розметов.

Как сообщала "Страна", Мукаддас Насирлаева была отличницей, однако из-за того, что деканат не подал вовремя документы в Миграционную службу, у девушки были проблемы с оформлением разрешения на проживание в Украине.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту доведения до самоубийства студентки из Туркменистана. Кроме того, руководство Национального медицинского университета имени Богомольца отстранило от выполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину.

Также "Страна" писала, что полиция нашла вещи пропавшей студентки университета Богомольца.