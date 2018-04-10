Заработная плата главы Национальной полиции Сергея Князева за март составила 155 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Национальной полиции на запрос Украинских новостей.

Так, должностной оклад Князева составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 2 800 гривен, надбавка за стаж службы - 21 400 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен, доплата за научную степень кандидата юридических наук - 2 000 гривен, надбавка за специфические условия службы - 64 200 гривен, премия - 7 320 гривен, индексация - 533 гривны.

Напомним, ранее глава полиции Князев предложил срочно внести изменения в Уголовном Кодексе, иначе "систему парализует".

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