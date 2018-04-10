Сегодня, 10 апреля, Вера Савченко не смогла попасть на свидание со своей сестрой, народным депутатом Надеждой Савченко, которая находится под арестом в следственном изоляторе управления СБУ в Киеве до 20 мая. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я сегодня пыталась попасть, и только что мне сказали, что все кабинки для свиданий заняты, и приглашают на завтра", - сообщила Вера Савченко.

По ее словам, следователь, ведущий дело ее сестры, сообщил, что Надежда Савченко может быть госпитализирована.

"А завтра, как мне сказал следователь, она попросилась в больницу", - рассказала Вера Савченко.

При этом она отметила, что такая просьба нехарактерна для ее сестры.

"Это совсем на нее не похоже. Она очень стойкая и, возможно, просто у нее плохое состояние, и ее придется госпитализировать. Но возможно они, чтобы не раздувать, сказали, что она попросилась", - отметила Вера Савченко.

Она подчеркнула, что в настоящий момент не знает, как себя чувствует ее сестра.

В свою очередь в Службе безопасности Украины сообщили, что Надежда Савченко находится под постоянным медицинским наблюдением.

"В случае необходимости ей будет оказан весь спектр медицинской помощи, в которой она нуждается", - добавили в спецслужбе.

Ранее в этот день Служба безопасности Украины провела следственные действия по месту проживания внефракционного народного депутата Надежды Савченко в рамках расследуемого уголовного производства.

Как сообщала "Страна", во время обыска в квартире внефракционного народного депутата Надежды Савченко сотрудники СБУ изъяли ее наградной пистолет и патроны к нему.

Также "Страна" сообщала, что Надежда Савченко из СИЗО поздравила украинцев с Пасхой.