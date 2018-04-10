В Днепровском аграрно-экономическом университете произошла вспышка кори. Ее заболели 23 студента и три работника ВУЗа.

Об этом на пресс-конференции проинформировал завотделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Днепропетровского областного лабораторного центра МЗ Украины Денис Киселев, передает Укринформ.

"Корью заболели 23 студента и три работника аграрно-экономического университета в Днепре. Среди заболевших есть одна беременная студентка", - сообщил Киселев.

Занятия в университете не прекращались. Часть заболевших госпитализированы в больницу, остальные – лечатся амбулаторно.

Кроме аграрного университета, в Днепре зарегистрирована вспышка кори среди воспитанников ДОУ №392 Самарского района - трое детей.

Общее количество заболевших корью в Днепропетровской области в текущем году составила 334 человека. Случаи регистрировались на 14 административных территориях. Всего было зарегистрировано 10 вспышек: г. Днепр (2), г. Кривой Рог, г. Марганец, г. Никополь (2), в Магдалиновском (2), Днепровском и Пятихатском районах.

Как сообщала "Страна", в Институте уголовной службы в Киеве пытались скрыть вспышку кори среди курсантов: заболело 7 человек.

Отметим, что в Тернопольской области в детском саду сальмонеллезом заболели 23 ребенка.