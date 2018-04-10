Голкипер луганской Зари Андрей Лунин продолжит свою карьеру в составе миланского Интера. По данным СМИ, после длительных переговоров, итальянский клуб выразил готовность подписать с украинским вратарем контракт на сумму в 6 миллионов евро. На данный момент планируется заключительный этап сделки, после которой 19-летний футболист присоединится к ломбардцам.

Интернационале не единственные, кто претендовал на талантливого спортсмена. До этого представители игрока вели переговоры с руководством Ювентуса. Также свою заинтересованность в молодом спортсмене выразила одна из сильнейших команд Английской Премьер Лиги, Арсенал. Лондонский клуб активно ищет долгосрочную замену Петру Чеху. Однако, голкипер выбрал именно команду Лучано Спаллетти.

В составе Зари вратарь отыграл 23 матча в Украинской Премьер Лиге и провел 6 встреч в рамках Лиги Европы, где зарекомендовал себя как очень перспективного голкипера. Интер, в свою очередь, решил ускорить подготовку игрока к чемпионату и сразу после подписания контракта сдать его в аренду другому клубу Серии А.