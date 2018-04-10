Заместитель генерального прокурора - глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий ушел в отпуск.

Об этом сообщил источник в Генеральной прокуратуре, пишут "Украинские новости".

По его словам, отпуск недолгий, рассчитан на текущую неделю. С 16 апреля Холодницкий вернется на работу.

ГПУ подозревает Холодницкого в разглашении данных досудебного расследования. В НАБУ также считают, что глава САП прикрывал чиновников, по которым были заведены дела.

Ранее "Страна" сообщала, что в ГПУ взяли пробы голоса Холодницкого и теперь изучают пленки из аквариума. Проведение экспертизы может занять около 2 недель.

Также НАБУ опубликовало "аквариумные" пленки Холодницкого.

Кроме того, "Страна" разбиралась как Сытник и Холодницкий сели на мель под аплодисменты Банковой.