Первая леди США Мелания Трамп провела встречу с учащимися местных школ в Голубой комнате Белого дома, чтобы обсудить их проблемы. Об этом сообщает CNN.

Всего на встрече присутствовало 13 учащихся средней школы. Первая леди приветствовала детей и попросила каждого рассказать о своих увлечениях и эмоциях, которые они испытывают.

Сама комната была оформлена как школьный кабинет. В зале находились столы и стулья, а также две интерактивные доски.

Для встречи с детьми 47-летняя Мелания Трамп выбрала яркий и неформальный образ. Супруга Трампа была в ярко-красном легком джемпере и джинсовой трапецевидной миди-юбке с молнией посередине.

Макияж был выполнен с акцентом на смоки айс и нюдовой помадой на губах.

Каждый ученик мог выйти к доске, поделиться своими эмоциями и написать то, что они чувствуют, когда находятся дома, в школе или же общаются со сверстниками. Чтобы дети чувствовали себя более раскованно и не смущались, она сама подала им пример и написала на доске слово "рада".

"Я очень благодарна, что вы здесь, и рада, что мы можем начать наш разговор. Я хочу помогать детям во всем мире, чтобы они становились лучше, а мы с их помощью достигали положительных результатов", - сказала она.

Фото: flotus/Instagram

Фото: flotus/Instagram

Фото: twitter.com/flotus

Как сообщала "Страна", ранее Мелания, Трамп и Пасхальный кролик принимали гостей на лужайке Белого дома.

Также "Страна" писала, что Мелания впервые прокомментировала секс-скандал с Дональдом Трампом.