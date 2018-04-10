С 25 апреля регулярные рейсы из столица Иордании - Аммана в Киев начнет выполнять авиакомпания Jordan Aviation.

Согласно расписанию на сайте авиакомпании еженедельные рейсы в/из Киева будут выполняться по средам, передает ЦТС.

Из Аммана в Киев самолет будет вылетать в 10:00 по местному времени, прибытие - в 13:30. В обратном направлении вылеты будут осуществляться в 14:30 с прибытием в аэропорт назначения в 18:00. Время в пути составит 4 часа 30 минут.

Как сообщили порталу avianews.com в генеральном агентстве авиаперевозчика по продаже билетов "Тайки Турз", с 30 мая количество рейсов между столицами Украины и Иордании увеличится до двух в неделю.

В Киеве Jordan Aviation будет обслуживаться в аэропорту Жуляны. На линии будет задействован самолет Boeing 737-300.

Как сообщала "Страна", Airbus может прекратить производство лайнеров A380, если не будет заказов от авиакомпании Emirates.

Отметим, что самолет Falkon Порошенко на один день летал с Мальдив в Италию.