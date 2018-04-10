По итогам января-февраля 2018 года в Украине не имели работы 1,7 млн человек из 17,9 млн человек в возрасте 15-70 лет, которые считаются экономически активным слоем населения. То есть, без работы оставался каждый десятый трудоспособный украинец. Об этом сообщил Госстат.

Уровень занятости населения составлял: в возрасте 15-70 лет - 56,1%, а в трудоспособном возрасте - 64,5%. Уровень безработицы (по методологии МОТ) среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет составил 9,5%, а трудоспособного возраста - 9,9%.

Количество зарегистрированных безработных на конец февраля 2018 года составляло 383,7 тыс. человек, из них помощь по безработице получали 82,5%. Более половины (52,3%) от общего количества безработных составляли женщины.

Уровень зарегистрированной безработицы в целом по стране на конец февраля 2018 года составил 1,5% населения трудоспособного возраста, в сельской местности - 2,4%, а в городах - 1,1%.

Как сообщала "Страна", Порошенко заявил, что в Украине нет проблем с безработицей.

Мы писали, что по данным Госстата, в конце 2017 года в Украине сократилось число работающих граждан.

Стало известно, что в Украине число безработных выросло до 383 тысяч