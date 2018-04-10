Кабинет министров взялся переписывать правила, по которым в Украине хоронят умерших, чтобы хоть как-то решить проблему дефицита мест на кладбищах.

Проект закона №8248, который правительство подало в Верховную Раду 5 апреля, призван стимулировать украинцев отдавать предпочтение кремации и вводит понятие биозахоронения, передает UBR.ua.

Под последним в Кабмине понимают захоронение тела с использованием биоразлагаемых материалов в течение 5 лет, при котором не предусмотрена установка могильных плит, памятников и других надгробий. А возможна лишь установка "информационной таблички".

Причем хоронить по такой "технологии" можно будет не только на кладбищах, но и в лесопарках и даже парках культуры и отдыха. При условии, что местные власти дадут добро на выделение под эти нужды отдельных их участков.

Также Кабмин на законодательном уровне намерен ввести понятие "подхоронения" - захоронения умерших в уже существующие могилы. Делать это можно будет по истечении "кладбищенского периода" (20 лет с момента последнего захоронения) и с согласия владельца (держателя) такой могилы.

Если такой не будет обнаружен, достаточно будет заручиться поддержкой местных властей.

Если инициативы правительства поддержит Верховная Рада, закон вступит в силу через 6 месяцев после официальной публикации.

Ранее сообщалось, что в Днепре запретили ставить оградки и столики на кладбищах.

Также отметим, что опубликован график поминальных дней на кладбищах Киева