Ситуация в Сирии висит на волоске: в мире ждут удара США по силам Башара Асада - а, возможно, и Владимира Путина.

О "важных решениях", связанных с реакцией на химатаку в Восточной Гуте, Дональд Трамп заявил вчера. Что это за решения - представить нетрудно. В прошлом году после идентичной газовой атаки в Идлибе США выпустили 59 "Томагавков" по авиабазе "Шайрат".

А на этот раз ситуация выглядит куда серьезнее. Силы Асада при поддержке российской авиации добивают анклав боевиков в городе Дума (где и произошла химическая атака). После этого придет черед северо-восточной группировки оппозиции.

Все это вызывает крайнее раздражение Вашингтона - и на этот раз угроза силового ответа прозвучала недвусмысленно. Причем, прямо на заседании Совбеза ООН.

"Страна" уже разбиралась, по какому сценарию может пойти война после "удара возмездия" от США. А пока мы следим за ситуацией вокруг Сирии.

18:34 Ударная группа из 7 судов, сопровождающих авианосец "Гарри Трумэн", направляется в сторону Сирии, утверждает телеграм-канал "Вестник Дамаска".

18:28 США определили 22 цели первостепенной важности на территории Сирии для нанесения возможных ударов, сообщило турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на специалиста по международным отношениям Сирии Закарии Молахавчи.

Цели, в том числе, располагаются в районе провинции Хомс, а также пункта обеспечения ВМФ РФ в Тартусе, где находятся в настоящее время российские военнослужащие, отмечает издание.

18:17 Американские дипломаты призвали провести голосование Совбеза ООН по резолюции, которая будет осуждать продолжающееся использование химического оружия в Сирии и создать новый орган для определения ответственности за химические атаки.

По данным The Washington Post, США попросили провести голосование в 22:00 по Киеву во вторник.

17:43 Саудовская Аравия тоже решает, как ответить на химатаку в Сирии, заявил ее министр иностранных дел Адель аль-Джубейр: "Мы с нашими союзниками обсуждаем шаги, которые предпримем в ответ на химатаку в отношении Дамаска".

17:06 Трамп уже отменил свою поездку в Латинскую Америку и теперь не будет участвовать в "Саммите Америк", который пройдет в столице Перу Лиме.

Вместо участия в саммите глава государства займется подготовкой ответа на возможную химическую атаку в Сирии. Ранее он говорил, что военный вариант ответа не исключается.

16:43 Российские военные глушат сигналы американским дронам в районе восточного Средиземноморья, сообщают американские СМИ.

15:27 Российские Су-24 и Су-30СМ совершили маневр вблизи французского фрегата "Аквитан" на восточном побережье Средиземного моря, передает телеграм-канал "Вестник Дамаска" .

15:00 Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon кружит над побережьем Сирии.