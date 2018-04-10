В Одессе, где сегодня отмечают День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, к вечеру ситуация начала накаляться.

Как сообщает корреспондент "Страны", к памятнику Неизвестному матросу, где утром мирно прошли официальные мероприятия, пришли националисты.

Фото: Страна.ua

Их около 60 человек во главе с лидером Демьяном Ганулом. Они сожгли георгиевскую ленту, которую кто-то положил к памятнику Неизвестному матросу.

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Затем к Вечному огню подошла группа из нескольких десятков просоветски настроенных пожилых людей и начали проводить митинг. Администрация мемориала, которая организовывала мероприятие, в ответ включила через динамики гимн Украины и поставила его на повтор. Таким образом заглушая весь митинг.

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Кроме того, возле памятника сторонники Великой Отечественной пели военные песни, например, "Катюшу".

Видео: facebook.com/DumskayaTV

Ранее "Страна" сообщала, что полиция охраняет Одессу в усиленном режиме в День освобождения города от фашистов.

Также под Одессой испытали новый украинский ракетный комплекс "Ольха".