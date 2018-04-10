В Одесской области полиция задержала злоумышленника, который попытался "угнать" почти полсотни овец. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Как рассказали правоохранители, в Измаильский отдел полиции с заявлением обратился житель с. Первомайское, который пожаловался, что ночью из его двора неизвестные похитили 24 овец и 25 ягнят.

"На поиски стада были ориентированы наряды правоохранителей. Полицейские взялись проверять лесополосы вдоль одесской трассы. И через несколько часов в пгт Суворово увидели мужчину с овцами. На вопрос, чьи овцы, тот ничего путного не ответил, путался в объяснениях, но впоследствии таки признался в краже », - рассказал начальник Измаильского отдела полиции Роман Галкин.

Фото: od.npu.gov.ua

Как выяснилось, злоумышленник - 39-летний житель Болградского района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

По данному факту сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет. Досудебное следствие продолжается.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одесской области брат члена банды застрелил своего друга в детском саду.

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