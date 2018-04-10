На монументе Родина-мать в Киеве, которую в прошлом году переодели в 14 национальных костюмов, открылась смотровая площадка на высоте 91 метр.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского национального музея Второй мировой войны.

Развлечение под названием "Экстрим" - аттракцион для любителей адреналина.

Посещение экстремальной высоты происходит при условии хорошей погоды (без ветра и при температуре 5-30 градусов тепла), также подъем возможен только в сопровождении инструктора. Наверх туристов доставляет лифт.

Накануне памятных дат в музее Второй мировой войны решили украсить мемориал Фото: warmuseum.kiev.ua

Гигантская статуя также содержит вторую смотровую площадку на высоте более 30 метров (подножие). Однако на данный момент ее закрыли из-за ремонта. Ориентировочно он продлится до 13 апреля.

Как сообщала "Страна", глава Института Нацпамяти Владимир Вятрович считает, что герб Советского Союза на щите монумента Родина-мать в Киеве противоречит закону о декоммунизации и его необходимо удалить.

Фото: warmuseum.kiev.ua

Однако словам инженеров Института стальных конструкций имени Шимановского, Родина-мать внутри пустая. И если вырезать шестиметровый советский герб со щита - нарушится геометрия монумента, образуется большая дыра и в конструкции будет гулять ветер. Поэтому после демонтажа нужно будет заменить герб другим элементом.