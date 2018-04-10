Компания "Vodafone Украина" прекратит предоставление услуг CDMA-доступа к интернету с 29 июня 2018 года.

Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

"Возможности стандарта CDMA для дальнейшего развития на данный момент исчерпаны: максимальная скорость передачи и приема данных составляет всего 3 Мбит/с, что в 14 раз медленнее, чем в сети 3G и в 100 раз ниже скоростей 4G. Дальнейшее использование технологии CDMA признано экономически и технологически нецелесообразным", - заявляет оператор.

По данным пресс-службы, порядка 60% себестоимости услуги сейчас составляет плата за использование радиочастотного ресурса.

В "Vodafone Украина" отмечают, что на сегодняшний день этой услугой пользуются всего несколько тысяч клиентов. Более точную цифру в пресс-службе указать не смогли, отметив, что существующее количество CDMA-абонентов постоянно сокращается.

Оператор использует для предоставления данной услуги диапазон частот CDMA 450 МГц, разместив на территории Украины около 600 базовых станций.

После прекращения обслуживания CDMA сети оборудование будет продано на тендере.

Актуальные тарифы для CDMA-связи "Vodafone Украина" составляют 7 грн в сутки или же 110 грн в месяц (трафик не тарифицируется).

"Vodafone-Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в стране, по состоянию на конец 2017 года обслуживавший 20,8 млн абонентов.

В CDMA используется кодовое разделение сигналов. Каждый абонент, подключенный к базовой станции использует весь доступный частотный ресурс, общий для всех абонентов, а базовая станция общается со всеми одновременно.

В GSM используется разделение каналов по времени и частоте. На каждого абонента выделяется маленькая частотная полоса, на которой телефон общается с базовой станцией.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Vodafone Украина" объявили о запуске 4G связи.

Также в "ДНР" потребовали от Vodafone почти 400 млн гривен за возвращение в Донецк.