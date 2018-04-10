В связи с реконструкцией пути перегона Разделение I - Еремеевка некоторые пассажирские поезда в Одессу ближайшие две недели будут курсировать по измененному графику. Об этом сообщил во вторник Железнодорожный информационный портал.

"С сегодняшнего дня до 25 апреля включительно в связи с реконструкцией нечетного пути перегона Разделение I - Еремеевка некоторые пассажирские поезда пригородного и дальнего следования будут курсировать по измененному расписанию движения", - говорится в сообщении.

В частности изменения коснутся поездов:

№11 Львов - Одесса,

№23 Москва - Одесса,

№25 / 35 Рахов / Яремча / Пшемышль - Одесса,

№83 Ковель - Одесса,

№93 Минск - Одесса,

№105 Киев - Одесса,

№106 Одесса - Киев,

№107 Ужгород - Одесса,

№135 Черновцы - Белгород-Днестровский,

№145 Киев - Измаил,

№641 Кишинев - Одесса,

№763 Киев - Одесса,

№797 Винница - Одесса,

№798 Одесса - Винница,

№6201 Разделение I - Одесса,

№6203 Раздельная И - Одесса,

№6205 Раздельная И - Одесса,

№6251 Вапнярка - Одесса,

№6252 Одесса - Вапнярка,

№6253 Вапнярка - Одесса,

№6255 Вапнярка - Одесса,

№6257 Вапнярка - Одесса,

№6271 Балта - Одесса,

№6272 Одесса - Балта.

Кроме того, временно изменено время прибытия пассажирских поездов №63 Днепр - Одесса и №147 Киев - Одесса.

Подробно об изменениях пассажиры могут получить справку в железнодорожных кассах или по телефону: (048) 727-42-42 (круглосуточно), отмечают в "Укрзализныце".

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