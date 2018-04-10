"Укрзализныця" изменила график движения поездов в Одессу
В связи с реконструкцией пути перегона Разделение I - Еремеевка некоторые пассажирские поезда в Одессу ближайшие две недели будут курсировать по измененному графику. Об этом сообщил во вторник Железнодорожный информационный портал.
"С сегодняшнего дня до 25 апреля включительно в связи с реконструкцией нечетного пути перегона Разделение I - Еремеевка некоторые пассажирские поезда пригородного и дальнего следования будут курсировать по измененному расписанию движения", - говорится в сообщении.
В частности изменения коснутся поездов:
- №11 Львов - Одесса,
- №23 Москва - Одесса,
- №25 / 35 Рахов / Яремча / Пшемышль - Одесса,
- №83 Ковель - Одесса,
- №93 Минск - Одесса,
- №105 Киев - Одесса,
- №106 Одесса - Киев,
- №107 Ужгород - Одесса,
- №135 Черновцы - Белгород-Днестровский,
- №145 Киев - Измаил,
- №641 Кишинев - Одесса,
- №763 Киев - Одесса,
- №797 Винница - Одесса,
- №798 Одесса - Винница,
- №6201 Разделение I - Одесса,
- №6203 Раздельная И - Одесса,
- №6205 Раздельная И - Одесса,
- №6251 Вапнярка - Одесса,
- №6252 Одесса - Вапнярка,
- №6253 Вапнярка - Одесса,
- №6255 Вапнярка - Одесса,
- №6257 Вапнярка - Одесса,
- №6271 Балта - Одесса,
- №6272 Одесса - Балта.
Кроме того, временно изменено время прибытия пассажирских поездов №63 Днепр - Одесса и №147 Киев - Одесса.
Подробно об изменениях пассажиры могут получить справку в железнодорожных кассах или по телефону: (048) 727-42-42 (круглосуточно), отмечают в "Укрзализныце".
Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" пожаловалась на убытки из-за того, что отложила повышение тарифов.
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