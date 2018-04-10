Президент США Дональд Трамп отменил свою поездку в Латинскую Америку и теперь не будет участвовать в "Саммите Америк", который пройдет в столице Перу Лиме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.​

Вместо участия в саммите глава государства займется подготовкой ответа на возможную химическую атаку в Сирии. Ранее он говорил, что военный вариант ответа не исключается

Вместо Дональда Трампа на "Саммит Америк" поедет вице-президент Майк Пенс.

Напомним, 7 апреля в результате авиаударов по сирийскому городу Дума (пригород Дамаска) погибли около 70 человек. В ходе бомбардировки было, якобы, применено химическое оружие.

Напомним, на заседании Совбеза ООН США пригрозили применить силу против "режима Асада".

Также "Страна" разбиралась, к чему приведет новое "химическое обострение" в Сирии.