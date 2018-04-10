В Конгрессе США подготовили новый пакет санкций России. Предлагаемые ограничения касаются госдолга и госбанков России. Текст законопроекта уже опубликован в базе документов американского парламента.

Законопроект предусматривает введение полного запрета для американских физических и юридических лиц на любые операции с российским госдолгом. Под санкции попадают бумаги сроком обращения более 14 дней, выпущенные ЦБ, Минфином России или от имени Фонда национального благосостояния России.

Запрет также распространяется на облигации Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка. С перечисленными госбанками блокируются любые операции. Также запрещаются сделки с их активами.

В документе отмечается, что новые санкции авторы законопроекта назвали ответом на отравление Сергея Скрипаля в британском Солсбери, попытки правительства России нарушать международные законы и российскую агрессию в отношении экспатов, диссидентов и демократических активистов.

Минфин США 6 апреля опубликовал новый санкционный список, в который попали российские топ-менеджеры, бизнесмены и чиновники.

В феврале Минфин США в своем докладе отмечал, что расширение санкций на новые выпуски российских гособлигаций дестабилизирует международные финансовые рынки.

По данным ЦБ РФ зарубежным инвесторам принадлежит 34 процента всех облигаций российского федерального займа.

"Страна" предположила, как повлияют на политику России санкции и обвал рынков.

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