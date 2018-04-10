После обвала российского рынка европейские производители начали предупреждать ритейлеров о росте закупочных цен на бытовую электронику и технику на 5-10%.

Об этом сообщает издание "Ведомости".

Такие прогнозы сделали крупнейший продавец бытовой техники и электроники в стране "М.видео" Валерия Андреева и брендовый руководитель отдела по связям с общественностью "Эльдорадо" Юлия Завьялова.

Впрочем, конкретных компаний они не назвали.

Среди объявивших о повышении цен – производители цифровой электроники, смартфонов, ноутбуков и прочие товары.

Как сообщает гендиректор Candy Hoover Group Россия Глеб Мишин, компания уже уведомила своих партнеров о возможном повышении цен на продукцию Candy и Hoover с 16 апреля.

По его словам, компания повысит цены на импортную продукцию пропорционально изменению курса, если он не вернется к уровню прошлой недели (2-8 апреля). Значительная часть ассортимента стиральных, сушильных и стирально-сушильных машин Candy и Hoover производится на заводе в Кирове, но и она, возможно, хоть и не пропорционально будет подвержена изменению курса, добавил Мишин.

Как сообщала "Страна", богатейшие россияне потеряли уже $16 миллиардов из-за санкций.

Напомним, впервые с 6 апреля 2016 года курс евро достиг 78 рублей, а доллар - 62,92 рублей.