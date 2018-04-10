Британские ученые из Института изучения Антарктиды зафиксировали рекордное за 200 лет количество снега, который выпал на континенте. Показатели на 10% выше, чем обычно. В период с 2001 по 2010 годы выпало 272 млрд тонн снега.

Об этом сообщает ВВС.

Для сравнения, годовой объем осадков в Антарктиде приблизительно равен объему воды двух Мертвых морей.

Ученых пробурила 79 скважин на континенте, чтобы изучать толщину мерзлых осадков. При помощи химических анализов они определили ежегодное количество осадков.

Как пояснила глава исследовательской команды доктор Лиза Томас, чем больше нагревается Антарктида, тем более влажной становится атмосфера и, соответственно, количество осадков увеличивается.

В марте прошлого года в Антарктиде зафиксировали температурный рекорд – 17,5 градусов тепла по Цельсию.

Как сообщала "Страна", в древних льдах Антарктиды исследователи обнаружили сотни новых метеоритов.

Напомним также, что пингвины воруют оборудование на украинской полярной станции в Антарктиде.