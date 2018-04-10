Самой большой проблемой, с которой сталкиваются украинские трудовые мигранты в Польше, является незнание языка, что вызывает остальные проблемы.

Об этом заявил директор польской компании по трудоустройству иностранцев EastWestLink Анджей Коркус Укринформу.

"Первая и основная проблема - это языковой барьер. С каждым днем ​​все больше украинцев приезжает в Польшу из центральной и восточной Украины, где они часто даже не говорят на украинском. Поэтому им еще сложнее понять польский язык, чем жителям западной Украины. Из-за незнания языка они имеют проблемы с адаптацией в работе, общении с польскими работниками", - отметил Коркус.

Эксперт подчеркнул, что многие польские предприниматели не подготовились к трудоустройству иностранцев из-за восточных границ. Поэтому наблюдаются случаи нетолерантного отношения к иностранцам.

По его словам, польские работодатели должны лучше позаботиться об условиях трудоустройства иностранцев, в том числе и украинцев.

Коркус подчеркнул, что обеспечение нормальных условий трудоустройства и проживания для украинцев является необходимым условием для того, чтобы задержать отток трудовых мигрантов из Польши в другие страны.

Как сообщала "Страна", в Миграционной службе подсчитали, сколько нелегальных мигрантов не пустили в Украину за 2017 год.

Ранее мы рассказывали, что в Польше будут судить украинца за переправку мигрантов в Евросоюз.

Также сообщалось, что в Польше, куда едут на работу украинцы, выросло число мигрантов-рабов.