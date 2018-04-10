В Международной федерации футбола (ФИФА) задумались о революционном решении, которое может довольно существенно повлиять и на расклад сил в клубном футболе, и на судьбу многих игроков.

Спортивные функционеры рассматривают возможность глобального реформирования системы аренды игроков или же ее полной отмены, передает авторитетное издание France Football.

По мнению чиновников ФИФА, сейчас институт аренды не используется так, как это задумывалось вначале. То есть, он ничего не дает для профессионального роста футболистов. В ФИФА считают, что в настоящее время большинство клубов подписывают контракты с армией молодых футболистов просто для того, чтобы выгодно их продать в будущем.

В качестве подтверждения этого тезиса, приводится такой аргумент. В этом сезоне "Ювентус" отдал в аренду 41 футболиста, "Удинезе" - 27, "Челси" - 22, а "Манчестер Сити" - 18. Во Франции больше всего игроков отдал в аренду "Монако" - 11 футболистов.

При этом, по мнению авторов идеи, многие из молодых игроков так и не проводят ни одного матча за клубы, котороым они принадлежат.

Окончательное решение по поводу аренды игроков может быть утверждено на заседании исполкома ФИФА уже этой осенью, в октябре.

Ранее "Страна" сообщала, что в ближайшее время ФИФА создаст мировую женскую футбольную лигу.