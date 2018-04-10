К 2030 году около 60% мирового состояния будет сосредоточено в руках у 1% людей. Об этом пишет издание The Guardian, ссылаясь на обновленные исследования аналитиков Библиотеки палаты представителей Великобритании.

Аналитики предупреждают, что если не принять меры в ближайшее время, неравенство между богатыми и бедными людьми подтолкнет развитие недоверия и недовольства в мире в течение следующих десятилетий.

Как сообщает издание, начиная с 2008 года состояние 1% самых богатых людей на планете увеличивалось примерно на 6% ежегодно, в то время как у остальных 99% - на 3%.

Согласно оценкам аналитиков, к 2030 году состояние 1% самых богатых людей мира возрастут с 140 до 605 триллионов долларов.

Одной из причин роста неравенства в мире являются высокие процентные ставки для активов самых богатых людей мира по сравнению с процентными ставками, действующими для средств остальной части мирового населения.

Кроме этого, по мнению аналитиков, самые богатые люди имеют гораздо больше преимуществ наращивать капитал, через возможности вкладывать большие суммы в бизнес и ценные бумаги.

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