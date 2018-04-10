В Запорожской области зафиксировано значительное превышение содержания вредных веществ: фенола, сероводорода и сероуглерода в воздухе.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Изменения в составе воздуха выявлены спустя недели и 26 исследований.

"Максимальные превышения зарегистрировано по 5 ингредиентам: фенола (0,016 мг/ куб.м, что в 1,6 раза выше ПДК), сероуглерода (0,044 мг/куб.м, что 1,47 раза выше ПДК), сероводорода (0,01 мг/куб.м, в 1,25 раза выше ПДК), а также пыли и азота диоксида, предельно допустимые концентрации которых превышены в 1,42 раза (0,71 мг/куб.м) и 1,1 раза (0,21 мг/куб.м) соответственно", - говорится в сообщении.

Исследования проводились на территории Заводского района Запорожья, который традиционно считается районом с плохим атмосферным воздухом из-за близкого расположения с промплощадкой - места расположения крупных предприятий.

Всего зарегистрировано 8 превышений предельно допустимых концентраций - 30,7%, что значительно больше среднего многолетнего показателя превышения ПДК, который составляет - 17,3%.

Как сообщала "Страна", жители Донецкой области теперь могут следить за загрязнением воздуха в городах онлайн.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука говорил, что Донбасс нужно освобождать от людей из-за экологической катастрофы.