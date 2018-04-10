Вблизи села Острая Могила Ставищенского района Киевской области 10 апреля вооруженные неизвестные напали на автомобиль, в котором перевозили деньги для выплат пенсий. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство полиции Киевской области.

"Злоумышленники подрезали легковой автомобиль, в котором находился начальник передвижного отделения связи "Укрпочты" и водитель. Применив слезоточивый газ, похитили у них около 200 тыс. гривен. После чего подожгли один из своих автомобилей и скрылись. В пламени также сгорело транспортное средство пострадавших", – сообщают в полиции Киевской области.

Фото: kv.npu.gov.ua

Для розыска преступников в области введен оперативный план "Сирена".

Как сообщала "Страна", ранее сбежал полицейский, которого подозревают в грабежах на столичном вокзале.

Ранее мы сообщали, что в Украине резко выросло число грабежей и нападений с оружием из АТО.

Также в Киеве прохожие сами поймали грабителя, который вытащил видеорегистратор из авто