В Дарницком районе Киева начали пропадать девочки-подростки
В Дарницком районе столицы пропало сразу несколько девушек 2004-2006 годов рождения.
Об этом сообщается на официальной странице в Facebook "Розыск детей ГУНП в Киеве".
Так, Дарницким УП (управлением полиции - Прим. Ред.) разыскивается несовершеннолетняя Каминская Диана Дмитриевна, 11.07.2006 г.р.
Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv
Также разыскивается несовершеннолетняя Дмитриева Варвара Андреевна, 18.01.2006 г.р. Была одета в спортивные штаны и кофту с капюшоном зеленого цвета.
Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv
Кроме того, Дарницким УП разыскивается несовершеннолетняя Слуговина Екатерина Сергеевна, 01.12.2004 г.р.
Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv
Тем же Дарницким УП разыскивается несовершеннолетняя Жуланова Ольга Игоревна, 2005 г.р.
Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv
По статистике правоохранителей, ежедневно в Украине принимают в среднем около двух десятков заявлений об исчезновении несовершеннолетних.
"Количество обращений растет: по сравнению с прошлым годом заявлений стало больше примерно на 20%", — рассказала "Сегодня" начальник управления ювенальной превенции Нацполиции Лариса Зуб.
К счастью, около 90% пропавших несовершеннолетних удается найти в первые сутки после исчезновения.
Напомним, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновения ребенка в течение первых двух часов.
Кроме того, родители могут передать информацию о пропавшем ребенке Службе розыска детей "Магнолия" по номеру 116 000, а если ребенок пропал в Европе – то по единому европейскому номеру 116111. Также следует обязательно известить местную полицию.
Для того, чтобы предотвратить такие случаи, родителям советуют общаться со своими детьми и интересоваться их жизнью.
Кроме того, родителям рекомендуют приучать детей к тому, что они всегда могут обратиться за помощью по телефону 102, и не следует пугать полицией маленьких детей.
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве за год число пропавших людей выросло до 3,5 тысяч.
Также родственники сообщили первые подробности внезапного исчезновения молодой семьи в Киеве.