В Дарницком районе столицы пропало сразу несколько девушек 2004-2006 годов рождения.

Об этом сообщается на официальной странице в Facebook "Розыск детей ГУНП в Киеве".

Так, Дарницким УП (управлением полиции - Прим. Ред.) разыскивается несовершеннолетняя Каминская Диана Дмитриевна, 11.07.2006 г.р.

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Также разыскивается несовершеннолетняя Дмитриева Варвара Андреевна, 18.01.2006 г.р. Была одета в спортивные штаны и кофту с капюшоном зеленого цвета.

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Кроме того, Дарницким УП разыскивается несовершеннолетняя Слуговина Екатерина Сергеевна, 01.12.2004 г.р.

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Тем же Дарницким УП разыскивается несовершеннолетняя Жуланова Ольга Игоревна, 2005 г.р.

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

По статистике правоохранителей, ежедневно в Украине принимают в среднем около двух десятков заявлений об исчезновении несовершеннолетних.

"Количество обращений растет: по сравнению с прошлым годом заявлений стало больше примерно на 20%", — рассказала "Сегодня" начальник управления ювенальной превенции Нацполиции Лариса Зуб.

К счастью, около 90% пропавших несовершеннолетних удается найти в первые сутки после исчезновения.

Напомним, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновения ребенка в течение первых двух часов.

Кроме того, родители могут передать информацию о пропавшем ребенке Службе розыска детей "Магнолия" по номеру 116 000, а если ребенок пропал в Европе – то по единому европейскому номеру 116111. Также следует обязательно известить местную полицию.

Для того, чтобы предотвратить такие случаи, родителям советуют общаться со своими детьми и интересоваться их жизнью.

Кроме того, родителям рекомендуют приучать детей к тому, что они всегда могут обратиться за помощью по телефону 102, и не следует пугать полицией маленьких детей.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве за год число пропавших людей выросло до 3,5 тысяч.

Также родственники сообщили первые подробности внезапного исчезновения молодой семьи в Киеве.