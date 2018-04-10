Хакерская группировка, которая называет себя Prosox and Kuroi'sh, "сломала" группу музыкальных каналов Vevo на YouTube. Как сообщается, они подменили самый популярный ролик в истории сервиса - клип на песню "Despacito" пуэрториканских исполнителей Луиса Фонса и Дэдди Янки, собственным видео. Об этом сообщает издание ВВС.

Некоторое время вместо клипа находился кадр из испанского сериала "Бумажный дом" (La casa de papel) - люди в красных костюмах и масках с оружием в руках. В описании видео было написано "Освободите Палестину". После хакерской атаки клип "Despacito", который должен более пяти миллиардов просмотров на YouTube, был удален.

Скриншот видео, который был размещен вместо клипа "Despacito". Фото: bbc.com

Руководство YouTube и канала Vevo пока не комментировал ситуацию со взломом страниц сервиса.

Напомним, ранее сообщалось, что популярный клип на Youtube Despacito от исполнителей Луиса Фонса и Дэдди Янки стал первым в истории музыкальным видео, которое собрало более 5 млрд просмотров.

Как сообщала "Страна", полиция выяснила имя дамы-стрелка, которая устроила бойню в штаб-квартире Youtube.

Мы писали, что YouTube станет показывать больше рекламы в музыкальных видео, чтобы увеличить доход.

Также стало известно, что YouTube ограничит просмотр видео модераторами ради их психического здоровья.