Хакеры подменили своим видео самый популярный клип на YouTube
Хакерская группировка, которая называет себя Prosox and Kuroi'sh, "сломала" группу музыкальных каналов Vevo на YouTube. Как сообщается, они подменили самый популярный ролик в истории сервиса - клип на песню "Despacito" пуэрториканских исполнителей Луиса Фонса и Дэдди Янки, собственным видео. Об этом сообщает издание ВВС.
Некоторое время вместо клипа находился кадр из испанского сериала "Бумажный дом" (La casa de papel) - люди в красных костюмах и масках с оружием в руках. В описании видео было написано "Освободите Палестину". После хакерской атаки клип "Despacito", который должен более пяти миллиардов просмотров на YouTube, был удален.
Скриншот видео, который был размещен вместо клипа "Despacito". Фото: bbc.com
Руководство YouTube и канала Vevo пока не комментировал ситуацию со взломом страниц сервиса.
Напомним, ранее сообщалось, что популярный клип на Youtube Despacito от исполнителей Луиса Фонса и Дэдди Янки стал первым в истории музыкальным видео, которое собрало более 5 млрд просмотров.
Как сообщала "Страна", полиция выяснила имя дамы-стрелка, которая устроила бойню в штаб-квартире Youtube.
Мы писали, что YouTube станет показывать больше рекламы в музыкальных видео, чтобы увеличить доход.
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