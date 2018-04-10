До украинского классико, когда Шахтер примет в Харькове столичное Динамо остается все меньше времени. А из стана "бело-синих" приходят тревожные новости. Два игрока динамовской основы, Николай Шапаренко и Тамаш Кадар, могут пропустить матч из-за травм.

Хотя повреждение полузащитника Динамо Николая Шапаренко, который в поединке с Зарей травмировал ключицу, оказалось не столь серьезным, как предполагали сразу, его участие в игре с Шахтером пока под большим вопросом.

Врачи диагностировали у Шапаренко повреждение связок ключицы. В настоящий момент он носит специальную повязку и работает в тренажерном зале в щадящем режиме, передает портал Команда №1.

У венгерского легионера, защитника Тамаша Кадара заканчивается срок реабилитации, но все-равно однозначно говорить о том, что он выйдет на поле в поединке против Шахтера, врачи пока не рискуют.

Ранее "Страна" сообщала, что в день матча Шахтер - Динамо в Харькове будут усилены меры безопасности.