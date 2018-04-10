На Столичном шоссе в Киеве микроавтобус слетел в кювет
В Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП - грузовой микроавтобус вылетел с дороги в довольно глубокий кювет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает ресурс "Киев оперативный".
Фото: facebook.com/KyivOperativ
По данным ресурса, авария произошла неподалеку от торгово-развлекательного центра "Атмосфера". Информация о пострадавших уточняется.
Также в соцсети опубликовано фото с места инцидента.
Ранее "Страна" писала о том, что появились подробности смертельного ДТП в Крыму, где электричка протаранила маршрутку.
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