В Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП - грузовой микроавтобус вылетел с дороги в довольно глубокий кювет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает ресурс "Киев оперативный".

Фото: facebook.com/KyivOperativ

По данным ресурса, авария произошла неподалеку от торгово-развлекательного центра "Атмосфера". Информация о пострадавших уточняется.

Также в соцсети опубликовано фото с места инцидента.

Ранее "Страна" писала о том, что появились подробности смертельного ДТП в Крыму, где электричка протаранила маршрутку.

Также мы сообщали, что в селе Гать Закарпатской области пьяные правоохранители разбили машину, остановившись только в кювете.