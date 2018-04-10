Беременная Лобода показала живот на обложке российского глянца
Популярная певица Светлана Лобода, которая объявила о небольшом перерыве в творческой деятельности и улетела в США в связи с появления на свет второго ребенка, появилась на обложке майского номера российского Cosmopolitan.
На снимке звезда демонстрирует оголенный округлившийся живот. Фотография появилась на официальной странице Светланы в Facebook с подписью:
Судя по обложке журнала, Светлана Лобода расскажет о том, почему для нее было важно сохранить секрет.
А еще в ожидании пополнения 35-летняя Лобода наслаждается общением с дочерью Евой.
Фото: LOBODA/Facebook
Первый ребенок Лободы от хореографа Андрея Царя находится с украинской певицей в Штатах.
Девятого апреля Светлана опубликовала в Instagram совместный снимок с девочкой, которой в этот день исполнилось 7 лет. Фото получилос нежным и трогательным, а в подписи к нему артистка оставила столь же проникновенный комментарий.
Лобода рассказала, что учит дочь "быть доброй и отзывчивой, любить ближнего и уметь сострадать", а также помнить, "что Бог дает нам крылья для того, чтобы взлететь, и корни для того, чтобы знать, куда возвращаться".
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Как сообщала "Страна", недавно Света вспомнила о себе, появившись с круглым животиком в прозрачном платье.
Также СМИ сообщили, что Лобода ждет ребенка от солиста Rammstein Тилля Линдеманна.