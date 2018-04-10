Популярная певица Светлана Лобода, которая объявила о небольшом перерыве в творческой деятельности и улетела в США в связи с появления на свет второго ребенка, появилась на обложке майского номера российского Cosmopolitan.

На снимке звезда демонстрирует оголенный округлившийся живот. Фотография появилась на официальной странице Светланы в Facebook с подписью:

Судя по обложке журнала, Светлана Лобода расскажет о том, почему для нее было важно сохранить секрет.

А еще в ожидании пополнения 35-летняя Лобода наслаждается общением с дочерью Евой.

Фото: LOBODA/Facebook

Первый ребенок Лободы от хореографа Андрея Царя находится с украинской певицей в Штатах.

Девятого апреля Светлана опубликовала в Instagram совместный снимок с девочкой, которой в этот день исполнилось 7 лет. Фото получилос нежным и трогательным, а в подписи к нему артистка оставила столь же проникновенный комментарий.

Лобода рассказала, что учит дочь "быть доброй и отзывчивой, любить ближнего и уметь сострадать", а также помнить, "что Бог дает нам крылья для того, чтобы взлететь, и корни для того, чтобы знать, куда возвращаться".

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Как сообщала "Страна", недавно Света вспомнила о себе, появившись с круглым животиком в прозрачном платье.

Также СМИ сообщили, что Лобода ждет ребенка от солиста Rammstein Тилля Линдеманна.