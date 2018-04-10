Представители Всемирного банка считают, что введение накопительных пенсий в Украине с января 2019 - "должно быть отложено". Ранее профильный комитет Рады одобрил введение в Украине накопительной системы пенсий.

Об этом во время презентации полугодового экономического прогноза для Украины заявил ведущий экономист и руководитель программы по Беларуссии, Молдове и Украине представительства Всемирного банка в Украине Фарук Кхан, передает УНН.

По мнению представителя международной финансовой структуры, введение накопительной системы с января может негативно повлиять на взносы в действующую.

"Пенсионная реформа помогла повысить адекватность обеспечения и стабилизировать фискальные расходы. Дополнительные инициативы в сфере пенсионного обеспечения не должны подрывать эти основные принципы пенсионной системы. Введение накопительной системы с января 2019 должно быть отложено, поскольку это может негативно повлиять на взносы в нынешнюю систему и создать дополнительные фискальные обязательства. Кроме того развитие финансовых инструментов недостаточно", - подчеркнул Фарук Кхан.

Суть накопительной системы состоит в том, что часть обязательных взносов в пенсионную систему Украины должна накапливаться на пенсионных счетах граждан, которые уплачивают такие взносы.

Как сообщала "Страна", Всемирный банк выступил против введения в Украине налога на выведенный капитал.

Кхан заявил, что в ближайшей перспективе Украине понадобятся значительные объемы финансирования для обслуживания внешних обязательств и покрытия фискальных потребностей.

Напомним, что Минсоцполитики обещает еще 10 лет не повышать пенсионный возраст.