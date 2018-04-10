Власти Украины допускают участие военнослужащих страны в миротворческой операции в африканском государстве Мали.

Об этом сказал постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко, пишут "Украинские новости".

"Не первый месяц существует идея поучаствовать в миротворческой операции в Мали. В свое время ООН надеялась заполучить наш вертолетный отряд. Существует ряд проблем в подготовке такого подразделения, поскольку это не просто взять вертолет и полететь в Африку. Необходимо переоснащение, и сегодня полноценной готовности нет. Мы готовы выделить несколько человек для работы в штабе этой операции, чтобы они начали подготовку к возможному более масштабному участию", - сказал Ельченко.

Дипломат напомнил, что в марте закончился вывод украинского подразделения из Либерии, однако перебросить это вертолетное подразделение для участия в других миссиях не так просто.

"Это упрощенный взгляд. Я тоже, честно говоря, думал, а почему бы из Либерии не перебросить вертолеты, например, в Мали. Но все не так просто. Либерия - страна с очень влажным тропическим климатом, Мали - это пустыня. И возникает масса новых технологических требований к вертолетной технике. Не может вертолет, который летает в Либерии, прилететь в Мали и продолжить работу там. Его нужно переоснастить, отремонтировать", - сказал он.

Ельченко отметил, что после возвращения из Либерии украинские вертолеты в настоящее время проходят осмотр и ремонт. "Я не исключаю, что из них будет создан будущий отряд, который может быть задействован в Мали или другой стране. Это реально, но требует времени", - подытожил он.

Ранее "Страна" сообщала, что миротворцы на Донбассе будут разоружать сепаратистов - Порошенко.

Также все украинские миротворцы ООН возвращаются из Либерии, - Минобороны.