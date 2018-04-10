Зарплата вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе за март - 41 800 гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабмина на запрос Украинских новостей.

Сумма средств, начисленная ей в марте, составила 41 793 гривны, из них должностной оклад - 8 783 гривны, надбавка за выслугу лет - 791 гривну, надбавка за интенсивность труда - 7 466 гривен, индексация - 285 гривен, премия - 5 332 гривны, помощь по временной нетрудоспособности - 12 493 гривны, командировочные - 6 642 гривны.

Сумма удержанных налогов составила 8 150 гривен, из них налог с доходов физических лиц - 7 523 гривны, военный сбор - 627 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная Климпуш-Цинцадзе, составила 33 643 гривны.

Зарплата Климпуш-Цинцадзе за февраль составила 44,2 тыс. гривен.

Как сообщала "Страна", по мнению евроинтегратора Климпуш-Цинцадзе, Украина должна подать заявку на вступление в НАТО до июля. Она добавила, если для этого надо четкое письменное обращение, то "всё будет сделано".

Также мы писали о том, что Кабмин утвердил план Соглашения об ассоциации с ЕС из 5 тысяч мероприятий.