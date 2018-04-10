Президенты Украины, Германии и Франции проведут переговоры в Аахене в мае. Об этом сообщил пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко, цитируя канцлера Германии Ангелу Меркель на своей странице в Twitter.

"Лидеры Украины, Германии, Франции проведут переговоры в Аахене в мае", - отметил он.

Фото: twitter.com/stsegolko

Информированные источники в Киеве говорят, что в мае в городе Ахен на западе Германии может состояться саммит лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению на Донбассе миротворцев ООН.

Фактически речь идет о встрече в "нормандском формате" за исключением одного из его участников - президента России.

Как сообщала "Страна", ранее в МИД Украины не подтвердили и не опровергли встречу в Германии по миротворцам ООН без России.

Ранее "Страна" писала, что Меркель заранее обговорила с Путиным миротворцев на Донбассе.